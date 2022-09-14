Yargı mensuplarına saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Şanlıurfa'da kamu görevlilerine yönelik eylem hazırlığındaki eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı 4 terörist yakalandı.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünce, yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandı.
Jandarma tarafından yakalanan teröristlerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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