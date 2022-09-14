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  4. Yargı mensuplarına saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Yargı mensuplarına saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Yargı mensuplarına saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Şanlıurfa'da kamu görevlilerine yönelik eylem hazırlığındaki eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı 4 terörist yakalandı.

 

 

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünce, yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandı.

 Jandarma tarafından yakalanan teröristlerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Etiketler pkk terör terörist yargı mensupları
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