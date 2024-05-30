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1 TL'ye satılık ev ilanı Bakanlığı harekete geçirdi

1 TL'ye satılık ev ilanı Bakanlığı harekete geçirdi
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İnternetteki popüler ilan sitelerinde yer alan "1 TL'ye satılık ev" ilanları sonunda Ticaret Bakanlığı'nın da dikkatini çekti ve büyük denetimler başladı.

Ticaret Bakanlığı, '1 TL'ye satılık ev' ilanlarının gerçeği yansıtmadığını ve tüketicileri yanıltmak için kullanıldığını belirledi. Bu kapsamda, söz konusu ilanların durdurulması ve ilan sahiplerine cezai işlem uygulanması kararlaştırıldı.

Haber Global'de yer alan habere göre, Alınan yeni düzenlemeyle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Bu kapsamda, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda tüketicileri aldattığını tespit etti.

Kurul, söz konusu firmanın satılık evler için '1 TL' şeklinde tanıtım yaptığını ancak bu fiyatların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikayetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, bin 50 TL, 1 bin 950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

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