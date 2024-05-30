Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, Türkiye’de ormanları daha dirençli hale getirmeyi amaçlayan 400 milyon dolarlık yeni bir proje başlattı.

Türkiye ve Dünya Bankası, ormanları yangınlardan koruma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 400 milyon dolar tutarındaki Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesini uygulamaya koydu.

Proje, orman yangınlarının söndürülmesine ve önlenmesine yönelik kapsamlı ve en gelişmiş entegre yangın yönetimi yaklaşımlarını esas alarak ve güçlendirilmiş orman yangını müdahaleleri ve orman yangınlarından etkilenen peyzajların ve geçim kaynaklarının dirençli restorasyonu yoluyla, ülkenin iklim değişikliğine karşı kırılganlığını azaltmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Proje kapsamında restore edilen ve korunan ormanlar ve peyzajlar, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak ve karbon emisyonlarını azaltacak. Öte yandan proje, geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere kırsal topluluklardaki insanların refahını ve geçim kaynaklarını koruyacak.

FAO: Türkiye ağaçlandırmada Avrupa lideri

Türkiye’de son 22 yılda ormancılık alanında yapılan yatırımlardan bahseden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise şunları söyledi:

“Ormanlarımızı geliştirmek için reel rakamlarla 179 milyar lira yatırım yapıldı. Bu zaman zarfında 7 milyar tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. Ülke yüzölçümümüzün yüzde 30’u ormanlarla kaplı.”

FAO verilerini de paylaşan Yumaklı, “FAO verilerine göre ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada. Yine 5 yılda bir yayınlanan FAO verilerine göre orman alanı bakımından ülkemiz 2015 yılında 46. sırada iken, 2020 yılında 27. sıraya çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.