Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşine bunu yapan yanar

Yargıtay, bir boşanma davasında, eşine başkalarının yanında hakaret eden kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Sakarya'da bir erkek, eşinin kendisine yersiz kıskançlıklar yaptığını, başkalarının yanında tehdit ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Davaya bakan yerel mahkeme, davalı kadının, eşine başkalarının huzurunda hakaret ettiğini ve çeşitli ithamlarda bulunduğunu tespit etti. Mahkeme, kadının bu eylemlerinin davacıyı toplum nazarında zor duruma düşürdüğünü belirterek, kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

Yerel mahkemenin bu kararı, davalı kadının istinaf başvurusu üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi ve reddedildi. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında, yerel mahkemenin kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu belirtildi. Davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı aktarıldı.

Yargıtay'ın bu kararı, eşlerin birbirlerine karşı saygılı davranmasının hukuk nezdinde de önem taşıdığını ortaya koydu

AA