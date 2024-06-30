  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşine bunu yapan yanar

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşine bunu yapan yanar

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşine bunu yapan yanar
Güncelleme:

Yargıtay, bir boşanma davasında, eşine başkalarının yanında hakaret eden kadını tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Sakarya'da bir erkek, eşinin kendisine yersiz kıskançlıklar yaptığını, başkalarının yanında tehdit ve hakaret ettiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. Davaya bakan yerel mahkeme, davalı kadının, eşine başkalarının huzurunda hakaret ettiğini ve çeşitli ithamlarda bulunduğunu tespit etti. Mahkeme, kadının bu eylemlerinin davacıyı toplum nazarında zor duruma düşürdüğünü belirterek, kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmalarına karar verdi.

Yerel mahkemenin bu kararı, davalı kadının istinaf başvurusu üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi ve reddedildi. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında, yerel mahkemenin kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğu belirtildi. Davalı kadın vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı aktarıldı.

Yargıtay'ın bu kararı, eşlerin birbirlerine karşı saygılı davranmasının hukuk nezdinde de önem taşıdığını ortaya koydu

 

AA

Etiketler emsal karar boşanma davası boşanma davaları hakaret yargıtay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu Fransa sandık başına gitti Fransa sandık başına gitti TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız Asıl yaz şimdi başlıyor: Kavrulacağız Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu Bakan yüzde 38'lik elektrik zammını böyle savundu Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme Tatil pozlarıyla ''manken çatlatan'' Nesrin Cavadzade'den portakallı gönderme 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar 36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar Sinan Oğan'a çok ağır yanıt: ''Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'' Sinan Oğan'a çok ağır yanıt: ''Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'' İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Vatandaşlık verip üstüne para veren tek ülke olduk Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı