  4. Yasa dışı bahisçiler yakalandı! 2,1 milyar TL'lik işlem tespit edildi

Güncelleme:

Kayseri'de 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacimli çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında banka hesaplarıyla para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarıyla çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi olduğu belirtildi.

Yapılan aramalarda 17 telefon, 13 sim kart, tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

 

DHA

Etiketler Kayseri bahis Yasa dışı bahis gözaltı
