Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı

Antalya'da yaşanan olayda, plajda bulunan bir cüzdanın içerisinden 1 milyon TL'lik bir çek çıktı. Plaj işletmesinin sahibi cüzdanın sahibini bularak çeki ve cüzdanı sahibine teslim etti.

Antalya’da plaj işletmesi sahibi, sahilde bulunan ve içinde nakit para ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde iki çekin olduğu cüzdanı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile sahibine ulaştırdı.

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum plajında işletmecilik yapan Recep Erdoğan, bir vatandaş tarafından sahilde bulunarak kendisine teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabından video yayınladı. Cüzdanda kimlik, ehliyet, kredi kartı, sigorta belgesi ve toplam 1 milyon Türk Lirası değerindeki iki çekle karşılaşan Erdoğan, videoda cüzdanı sahibine ulaştırmak istediğini belirtti. Videoyu görüp plaja gelen cüzdanın sahibi Hakan Yiğit, cüzdanı sahilde yürürken çantasından düşürmüş olabileceğini belirtti. Yiğit, cüzdanı bulan vatandaşa ve işletme sahibi Recep Erdoğan’a teşekkür ederken, Erdoğan ise kıymetli eşyalarına dikkat etmesi konusunda Yiğit'e uyarıda bulundu.

İHA