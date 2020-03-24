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  4. 24 Mart 2020 16:33

Yaşlı adama zorla maske takıp üstüne kolonya döktüler!

Sosyal medyada artan "yaşlılara istismar" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer yolda zorla durdurulan yaşlı bir vatandaşa önce zorla maske takıp ardından da üstüne kolonya döktüler.

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Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü.

ÇİRKİN İFADELER: VİRÜSÜN BİRİNİ BULDUK

Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vak’asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu.

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