Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Derya Dinçer Caddesi’nde köpek sesi duyan vatandaşlar, ağzı bağlanarak yol kenarına bırakılmış çuvalın yanına gitti. Vatandaşlar çuvalı açtıklarında 4 yavru köpekle karşılaştı.

SU VE YİYECEK VERDİLER

Mahalle sakinleri, havasızlıktan ölmek üzereyken bulunan yavru köpekleri, su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Mahalle sakinleri, köpeklere sahip çıkılmasını, onları acımasızca çuvala koyup ölüme terk edenlerin bulunmasını istedi.

DHA