  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Aralık 2019 13:12

Yaya geçitinde dehşet! Trafik magandası kamerada!

Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına tüm hızıyla vuran otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. 4 çocuk annesi kadın kazayı sadece ayağındaki kırıkla atlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bursa'da yaya geçidinden geçen yaşlı kadına araba çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mudanya ilçesinde fırından ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 58 yaşındaki Naciye Aydoğdu, hızla gelen aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Hemen Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk annesi yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinden geçen yaşlı kadına çarparak metrelerce öteye fırlattığı görülüyor.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , trafik magandası , yaya geçidi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM