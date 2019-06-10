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  4. 10 Haziran 2019 07:57

Yeni evli genç intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evledndiği eşi ile tartışan Ercan O. (28), otomobiliyle gittiği ormanlık alanda pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Yeni evli genç intihar etti
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Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı. Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





DHA

intihar , inegöl
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