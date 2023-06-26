Yeni gün yine aymadı... Bir kadın daha katledildi

Türkiye yeni bir güne de yine bir kadın cinayeti ile başladı. Sulama kanalında cansız bedeni bulunmuştu, üvey oğlu kadın cinayetini itiraf etti...

Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Ş.K.'in, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Ö.K., cinayeti itiraf etti. Ş.K.'i boğarak öldürdüğünü belirten Ö.K., ifadesinde, "Araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi. Aksaray’da Laleli mahallesinde vatandaşlar, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, yaptığı araştırmada kadının Ş.K. olduğunu belirledi. Ş.K.’in, şiddet gördüğü gerekçesiyle 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş’in boşanma aşamasındaki eşi ve üvey oğlu şüphe üzerine gözaltına alındı. Ş.K.’in üvey oğlu Ö.K., cinayeti itiraf etti. Ş.K.’i boğarak öldürdüğünü belirten Ö.K., ifadesinde “Ş.K.’i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım” dedi.