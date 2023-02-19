Yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri A.E. ile A.Y. tutuklandı.
"Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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