  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı

Yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı

Yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri tutuklandı
Güncelleme:

Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri A.E. ile A.Y. tutuklandı.

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler müteahhitleri müteahhit tutuklama deprem emre apartmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası
Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Bülent Arınç'tan seçim açıklaması: Kaos çıkar...
Tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan deprem nedeniyle kapalı
Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi
İTÜ’lü bilim insanlarından deprem raporu: İşte büyük yıkımın 5 ana nedeni
Ekonomist Atilla Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun
AFAD: Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti
Arda'yı kurtaran AFAD gönüllüsü: Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk
Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı