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  4. Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar

Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan B.S., işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı. Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden B.S., “Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın” dedi.

İHA

Etiketler hatay samandağ sokak köpeği köpek saldırısı
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