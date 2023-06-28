  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine mantar zehirlenmesi! Onlarca kişi hastanelik oldu

Yine mantar zehirlenmesi! Onlarca kişi hastanelik oldu

Yine mantar zehirlenmesi! Onlarca kişi hastanelik oldu
Güncelleme:

Çorum’da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altına alınanlardan birinin durumu ağır.

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen kişilerden durumu ağır olan biri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Etiketler mantar mantar zehirlenmesi çorum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Döviz ve KKM hesapları için yeni karar
Tüm çalışanların vergi dilimi değişiyor
Ünlü oyuncudan çırılçıplak olduğu sahneler için dikkat çeken açıklama
1999-2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik müjdesi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altın ve dolar için uyardı