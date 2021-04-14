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Yolcu otobüsünde koronavirüs paniği! Hastaneye kaldırıldı

Çorum'da yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde koronavirüslü olduğu tespit edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'dan Konya'ya giden yolcu otobüsü, Çorum terminalinde durduruldu. Sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görülen R.Y. adlı kadın otobüsten indirildi. R.Y. çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZLEM ALTINA ALINACAKLAR

Çift maske takılan diğer yolcular ise otobüsle Konya’ya doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların Konya'da gözlem altına alınacağı öğrenildi.

Etiketler yolcu otobüs yolcu otobüsü korona koronavirüs
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