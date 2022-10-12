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Yolcu seçen taksici cezayı yedi!

Yolcu seçen taksici cezayı yedi!

İstanbul Fatih'te denetim yapan sivil trafik polisleri, Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen yolcuyu almayan taksi şoförüne bin 823 lira ceza kesti. Ayrıca taksi 10 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Fatih Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksicilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 taksi şoförüne 196'şar lira para cezası kesildi. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.'ye ise bin 823 lira ceza yazılırken, taksi 10 gün trafikten men edildi. 

Fatih’ten Esenyurt’a gitmek isteyen bir yolcuyu almayan taksi şoförü İlkay Y., ceza yazıldığı sırada kendisine soru soran basın mensuplarına küfretti. 

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Oğuzhan A. "Emniyet kemeri takmadığım için cezai işlem yapılacak. Yolcu seçen taksicilerle ilgili ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. Herkes almalı, işini yapmalı. Bizim işimiz bu. Taksimetreleri açmamız lazım" dedi.

DHA

Etiketler fatih esenyurt yolcu
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