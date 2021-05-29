Yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını

Osmaniye'de yerel haberler yapan gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye Belediyesi'yle ilgili usulsüzlük haberleri yaptığı gerekçesiyle, İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla polisler tarafından evinin basıldığını ve polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti.

Osmaniye'de gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar’ın evi, Osmaniye Belediyesi'yle ilgili haberlerinin ardından polisler tarafından basıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile Osmaniye Belediyesi'yle ilgili usulsüzlük haberleri yaptığı gerekçesiyle, İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla polisler tarafından evinin basıldığını ve polislerin kendisini darp ederek gözaltına almaya çalıştıklarını öne süren Balcılar, yaşadıklarını Medyakoridoru'na anlattı.

Evinin 3 kez arandığını ifade eden gazeteci, “Bir süre sonra, belediye başkanı Kadir Kara'nın İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. Evlerim 3 kez arandı. 'Terör suçlusu ihbarı aldık' diyerek aradılar” diye konuştu.

‘SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ’

Tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklanmak istendiğini söyleyen gazeteci, “Eşime, kızıma ve bana kötü davrandılar. Beni tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. FOX Haber'in yerel muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Balcılar, şunları söyledi:

"Osmaniye Belediyesi ve bağlantıları ile ilgili yaptığım haberler nedeniyle tehdit ediliyordum. Gazeteci olarak usulsüz ihaleleri ispatlamıştım. Bunları haber yapınca, bu şahıslar önce para teklif ettiler. Kabul etmeyince de tehditler almaya başladım. Bir süre sonra, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyonlar düzenlenmeye başladı. Evim 3 kez arandı. "Terör suçlusu ihbarı aldık" diyerek aradılar. Eşime, kızıma ve bana kötü davrandılar. Beni tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. FOX Haber'in yerel muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor."