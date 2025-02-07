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Yüksek maaş vaadiyle kandırarak fuhuşa zorlamışlar

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kadınları yüksek maaşla fuhşa zorlayan çete çökertildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bitlis merkezli, Van ve Antalya illerinde 9 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptıran 9 kişi gözaltına alınırken, çetenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 12 kadın da çetenin elinden kurtarıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, çetenin kadınları internet üzerinden yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle verdikleri ilanla ağlarına düşürerek Bitlis'e getirdikleri öğrenildi. Çetenin, kadınları silah tehdidiyle fuhuşa zorladığı, kadınlara sadece fuhuş yaptırmakla kalmadığı, aynı zamanda hem uyuşturucu madde kullandırıldığı hem de uyuşturucu madde sevkiyatında kurye olarak kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda, 1 tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecektir" denildi.

İHA

Etiketler fuhuş çetesi yüksek kazanç çete kadınlar
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