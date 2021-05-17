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Yüksek sesli müzik dinlediği için uyaran komşusun öldürdü!

Yüksek sesli müzik dinlediği için uyaran komşusun öldürdü!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran komşusunu öldüren zanlı tutuklandı.

Bursa'da 13 Mayıs gecesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde Zeki Ö. yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral D.'ı, sesini kısması için uyardı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral D., tabancayla Zeki Ö.'e 6 el ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.’i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ö., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Olayın ardından kaçan Kıral D. için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral D.'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler komşu yüksek ses yüksek sesle müzik
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