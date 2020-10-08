Zeynep'in katilinin korkunç ifadesi ortaya çıktı!

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Muğla barolarının temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Hakları Derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme heyeti, müşteki aile yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi dışında diğer katılma taleplerini reddetti.

Duruşmada söz verilen sanık Kemaloğlu, daha önce savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etti.

Savunmasında hatırladığı kısımları beyan ettiğini belirten Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Elimde bıçak varken Zeynep ile göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Ama nerede ve onu bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Gözümü yoğun bakımda açtığımı hatırlıyorum. Daha önceden psikolojik rahatsızlığım vardı. Bu yüzden tedavi gördüm. Zeynep ile son zamanlarda aramız iyi değildi. Hastanede psikolojik tedavi görmüştüm. Herkesten şüpheleniyor, birinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay günü Zeynep saat 2-3 gibi temizlik yapmaya başladı. Sanki birilerinin eve gelip bana zarar vereceği gibi bir tedirginlik yaşadım. Sonrasında Zeynep'in kapıya yöneldiğini, elimde bıçak olduğunu hatırlıyorum."

Mahkeme başkanının "Zeynep temizlik yaparken seni nasıl tedirgin etti" sorusuna sanık, "Gecenin 2'sinde böyle bir temizlik yapılırsa tedirgin olunmaz mı?" karşılığını verdi.

Zeynep ile ölmeden birkaç ay önce tartıştıktan sonra ayrılmaya karar verdiğini, bir süre görüşmediğini ancak Zeynep’in kendisini aradığını savunan Kemaloğlu, "Burada bir mağdur varsa Zeynep'ten sonra benimdir" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar ise sanıktan şikayetçi olduğunu, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti daha sonra Zeynep Şenpınar’ın ev sahibi ve komşuları ile sanığın arkadaşlarını tanık olarak dinledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talep ettiği sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Merkezi'nden rapor alınması ve dosyada bulunan eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 28 Ocak 2021'e erteledi.

Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan Şenpınar ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, sanığın olanları hatırlamadığı yönündeki sözlerinin inandırıcılığının olmadığını söyledi.

Aile avukatı Haydar İkizer ise sanığın 37 bıçak darbesiyle Şenpınar'ı öldürdüğünü iddia etti.

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise sanığın işine gelmeyenleri unuttuğunu söylediğini belirterek, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Davayı takip etmek isteyen Zeynep Şenpınar’ın yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kadın dernekleri üyeleri de adliyeye geldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.