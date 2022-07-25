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Zıpkınla balık avına çıkmıştı; 22 gün sonra cesedi bulundu

Zıpkınla balık avına çıkmıştı; 22 gün sonra cesedi bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avına çıkan ve denizde kaybolan 42 yaşındaki Cahit T.'nin cansız bedeni 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu.

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit T., 3 Temmuz’da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıktı.  Tersanede kaynakçılık yapan T.’nin eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden T.’nin 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi’nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.

Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan  ekipler, bölgeye gitti. Denizden çıkarılan cesedin Cahit T.’ye ait olduğu belirlendi. Denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan T.’nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler yalova zıpkınla balık avı
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