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  3. 19 Eylül 2020 09:29

3 terörist daha teslim oldu

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken, eli kanlı terör örgütündeki çözülme de büyüyor. İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Mardin'de 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

3 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla  teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi." denildi.

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