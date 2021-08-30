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30 Ağustos töreninde Atatürk'ü unuttular

30 Ağustos töreninde Atatürk'ü unuttular

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında şehitliğe yapılan ziyarette din görevlisinin Atatürk'ün adını kullanmamasına tepki gösteren İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman alanı terk etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle taçlanmasının 99. yıl dönümü yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Kayseri'de de kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretiyle devam eden törenlerde din görevlisinin okuduğu dua da Atatürk ve silah arkadaşlarının adını anmamasına İYİ Partililer tepki gösterdi.

“ATATÜRK’ÜN ADINI ANMAYAN MÜFTÜLÜK GÖREVLİSİNİ KINIYORUM”

Şehitliği terk eden İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri  Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'dir. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta Zafer ile sonuçlanan bu destan, Türk’ün Anadolu'daki varlığının tescillendiği gündür. Bu günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıdır. Bugün şehitlikte yapılan anma töreninde duayı yaptıran görevli, ‘Halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile çalışan devlet büyüklerimize Allah zeval vermesin’ diyerek duada zikrederken;  bu zaferi bize kazandıran ve bu toprakları bizlere vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını duada anmayan müftülük personelini kınıyor, daha önce de milli bayramlarda yaşadığımız bu durumun tekrar etmemesini ve gerekli önlemlerin alınmasını yetkililerden ve sayın valimizden bekliyoruz”

(Kaynak)

Etiketler 30 ağustos anma tören Atatürk
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