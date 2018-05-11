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300 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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  3. 11 Mayıs 2018 08:38

300 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf asker 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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