35 bin lira ceza yedi; sinirlenip aracını denize atınca bir ceza daha yedi

Kocaeli'de gece geç saatlerde iki arkadaşıyla beraber denize girip kaçak avlanan bir midyeci yaptıkları ile herkesi şaşırttı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak midye avcısı 35 bin lira ceza kesilmesine kızarak, hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Araç, vinçle denizden çıkarıldı. KARAKOLDAN ÇIKTI! ARACINI DENİZE ATTI Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. BİR CEZA DAHA YEDİ

Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı.