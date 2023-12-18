36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla, Yasa Dışı Bahisle, Suç Gelirleriyle, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-10” Operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla, Yasa Dışı Bahisle, Suç Gelirleriyle,

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” Operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı." dedi.

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: