4 hain daha etkisiz hale getirildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol