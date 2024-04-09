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4 hain daha etkisiz hale getirildi

4 hain daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Etiketler PKK terör terörist ypg mehemtçik operasyon TSK asker
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