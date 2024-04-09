4 hain daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.