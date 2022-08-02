44 kuruluş ve partiden cemevlerine saldırıya ilişkin açıklama

44 kuruluş ve parti, Ankara'da cemevlerine düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Ankara'da 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na eş zamanlı düzenlenen saldırılar, kamuoyunun tepkisini çekti. 44 siyasi parti, dernek, federasyon, konfederasyon, platform ve inisiyatifi, yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

"Alevi kurumlarına ve cem evlerine yapılan eş zamanlı saldırılar, muhaliflere, farklı inanç kimlik ve düşünce sahibi yurttaşlara yönelik, devletin açık- gizli desteği-teşviki ile gerçekleştirilen organize saldırı geleneğinin devamıdır" denilen açıklama, şöyle devam etti:

"Fail kim olursa olsun, bu saldırıların sorumlusu, Alevilere yönelik ayrımcılığı, nefret, aşağılama ve şiddet dilini hâkim kılan, devlet zoruyla yukarıdan aşağı dinci bir rejimi inşa etmeye çalışan iktidardır.

Alevilere yönelik ötekileştirme, yok sayma, asimilasyon ve cezasızlık politikalarının yarattığı toplumsal ve siyasal iklim, bu saldırıları hem sıradanlaştırmakta hem de teşvik etmektedir.

• Bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, failler bir an önce yakalanmalı, bu saldırıların yapılabilmesini sağlayan demokrasi ve laiklik karşıtı kurumlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.

• Alevilerin, yok sayılan diğer halkların ve inançların eşit yurttaşlık hakkı tanınmalıdır.

• Tüm tarihleri boyunca benzeri saldırılarla yok edilmeye çalışılan Alevilerden özür dilenmelidir.

Alevi kurum ve cem evlerine yapılan saldırının, demokratik, özgür, barış içinde bir arada yaşama umudumuza yapıldığını biliyoruz.

Bu saldırılara demokrasi mücadelesini daha çok ortaklaştırıp, daha çok güçlendirerek yanıt vereceğiz."

İMZALAR:

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi /Ankara 78’liler Meclisi /Antakya Yaşama Sevinci Spor Kulübü /Anti Kapitalist Müslümanlar Aka-Der /Akdeniz Engelliler Federasyonu /Alevi Düşünce Ocağı (ADO) /Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (Adam-Der) Birleşik Emekliler Platformu /Demokrasi için Birlik /Demokratik Emekliler Sendikası /Deniz Yıldızı /Devrimci Parti /Dicle Görme Engelliler Derneği /Divriği Kültür Derneği /Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu /Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim /Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği /Emek Partisi (EMEP) /Emekçi Hareket Partisi (EHP) /Emekliler Dayanışma Sendikası Emekliler Birleşiyor Platformu /Emekliler Postası Platformu /Güngören Demokrasi Platformu /Halkevleri /Hatay Down Sendromlular ve Engelliler Derneği /Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği /Jineps Gazetesi / Kaldıraç /Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) /Karşı Sanat Çalışmaları /Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği /Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği /Sosyalist Dayanışma Platformu ( SODAP) /Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ( SYKP) / Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) / Tüm Emekliler Sendikası /Türkiye İşçi Partisi (TİP) Türkiye Almanya Kültür Forumu /Yeşil Sol Parti /Yol Erenleri /Yurttaş Girişimi /78’liler Girişimi /2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi