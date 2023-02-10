5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum

Yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz 5 gündür enkaz altında. Ailesi kurtarılmasını beklerken Duymaz'ın eski videosu izleyenleri hüzne boğdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. En çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da göçük altında kalanlardan biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi oldu. Ablası 5 gündür videolar paylaşıp ailenin kurtarılmasını isterken Taha Duymaz'ın ortaya çıkan bir videosu sevenlerini mahvetti.

"YARINA KALIR MIYIM BİLMİYORUM"

Taha Duymaz, soru cevap yaptığı bir videoda "Gelecekteki planların nedir?" sorusunu şöyle yanıtlamış: "Aslın ben geleceği görmüyorum ya. Bilmiyorum hani. Açık konuşmak gerekirse ben de hani yarına kadar kalır mıyım ölür müyüm bu videoyu yükleyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Ben bu kafadayım ve az yaşayacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden böyle düşündüğümü ama ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için o yüzden geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum."