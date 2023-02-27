5 ilimiz birden sallandı! Adıyaman'da büyük deprem

Merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Kayseri, Adana ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.51'de, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.