5 şehit yan yana... Türkiye'yi ağlatan fotoğraf!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5’inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.

Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

ACI HABER ŞEHİT AİLELERİNE ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay’ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti.

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi, Malatya'daki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın İzmir'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya'nın (21) yaşadığı, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Hüseyin Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.

Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kızılcahamam ilçesi Berçinçatak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan'ın, 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu belirtildi. 3 ay önce nişanlandığı ve seneye de evleneceği bildirilen Doğan'ın cenazesi Berçinçatak Mahallesi'nde toprağa verilecek