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  3. 18 Aralık 2020 21:07

56 saatlik kısıtlama başladı! İşte tüm detaylar

Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı başladı. İşte yasakla ilgili tüm detaylar...

56 saatlik kısıtlama başladı! İşte tüm detaylar
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama cumartesi ve pazar günlerini de kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?
Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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