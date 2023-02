5,6'lık deprem sonrası Ahmet Ercan'dan uyarı: Yıkıcı olabilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya’da meydana gelen 5,6’lık deprem sonrası uyarılarda bulundu.

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan önemli açıklama ve uyarılarda bulundu. Malatya’da yaşanan depremin artçı olduğunu söyleyen Ercan, 11 ilde 160 bin kilometrekarelik alanda artçı depremlerin her an yaşanabileceğini ve büyüklüklerinin 6,7’ye kadar varacağını belirtti. Bu depremlerin bazılarının yıkıcı olabileceğine de dikkat çeken Ercan, evlere kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

"HER AN ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Malatya’da yaşanan depremin artçı olduğunu ve bölgede yeni artçıların beklendiğini belirten Ercan, "5,6’lık deprem, artçı bir deprem. 7,9 ve 7,6’lık depremden sonra artçı depremler en az 3 ile 4 ay yoğun olarak sürecek. Dolayısıyla daha bu yoğunluğu göremedik. Yani ilk gün bir 6,6 oldu. Daha sonra geçen gün Hatay'da 6,4’lük bir deprem oldu. Sonra bir 5’lik deprem oldu ve bugün de 5,6’lık bir deprem oldu. Bunlar o bölgedeki gerginlikleri boşaltmak için henüz yeterli değil. O bölgede halen boşalmamış yerin altında gerginlikler var. Dolayısıyla bir tarafta Elazığ, bir tarafta Hatay, bir tarafta Kozan, bir tarafta Diyarbakır olmak üzere yaklaşık 11 ilde 160 bin kilometrekarelik alanda artçı depremler her an olabilir. Artçı depremlerin büyüklükleri 6,7’ye kadar varacaktır. Dolayısıyla bunların bazıları çok yıkıcı olacaktır. Çünkü ana deprem çok büyük. Dolayısıyla ağır hasarlı yapılar göçecektir. Orta hasarlı yapılar ise ağır hasarlı, az hasarlı yapılar ise orta hasarlı yapı biçimine dönüşecektir" dedi.

"EVLERE KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ"

Prof. Dr. Ercan, bölgedeki yapıların depremlerle çok büyük hasar gördüğünü ve yeni artçılarla birlikte yıkıcı sonuçlar doğabileceğini söyledi. Ercan bu konuda vatandaşları uyararak, "Bölgede çekince bitmemiştir. Dolayısıyla kesinlikle çadırlarda, barınaklarda ya da konteyner gibi yerlerde kalmak gerekiyor. Bunun kararını AFAD verir ama ben evlere kesinlikle girilmemesinde ısrar ediyorum. Çünkü o bölgedeki evler çok büyük üç tane deprem gördü. Evler şu anda çok yorgun. Yani gelecek olan artçı depremlerin büyüklükleri de küçük değil. Bunların her biri birer büyük deprem. Ve bunların sayısı 15 ile 25’e varacak. Yani tek sakıncalı taraf halkın eve girmesi, girmezlerse bir sakınca yok" diye konuştu.