Milyonlarca memur ve emeklisinin zam pazarlığı için yeni karar

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeyeceklerini açıkladı.

Memur Sen Hakem heyeti ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Sendika yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelirde adalet ücrette denge ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını insa memur ve emelilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleme görüşmeleri Kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrara eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"