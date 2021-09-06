6 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: 271 can kaybı

Sağlık Bakanlığı 6 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 327 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 29 bin 327 olurken toplam 301 bin 164 test yapıldı.

Türkiye'nin 6 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA ORANLARI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 49 milyon 946 bin 816'sı birinci doz, 38 milyon 628 bin 745'i ikinci doz, 9 milyon 28 bin 86'sı üçüncü doz olmak üzere 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale,Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.