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  3. 12 Temmuz 2017 07:49

6 ilde operasyon düğmesine basıldı: 14 astsubaya gözaltı

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 astsubay gözaltına alındı.

6 ilde operasyon düğmesine basıldı: 14 astsubaya gözaltı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya merkezli Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum'da görevli bazı askerlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, 14 astsubay gözaltına alındı. Askerlerin muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu belirtilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi. 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlğı'na götürüldü.






DHA

FETÖ , gözaltı , astsubay