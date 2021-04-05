  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

6 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edirne merkezli 6 ilde, jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren takibin ardından Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 2 deri üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat, tarihi eser değeri taşıdığı değerlendirilen kitap, heykel ve çeşitli objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 kişi hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler tarihi eser operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaşlı kadına gelin işkencesi! Mezarı açıldı
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Önce emekli amiraller şimdi de eski milletvekilleri! Bir bildiri daha!
Gökdelende çıplak fotoğraf çekimi krizi! 20 model tutuklandı
Tarlada ölü bulunan 4 genç ''fakir kokaini'' kullanmış
Memur ve emeklinin enflasyon farkı da belli oldu!
Bahçeli'nin generallere yazdığı mektup ortaya çıktı!
Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular
Defne Samyeli yine Instagram'ı yaktı
Türkücü Ceylan'ın kızı da estetik güzeli çıktı!