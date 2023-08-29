60 tanesi birden sürü halinde görüldü!
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan vatandaş 60 tane sürü halindeki domuzla karşılaşınca şaşkına döndü.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyüne yakın bir noktada, arazide dolaşan bir vatandaş domuz sürüsüyle karşılaştı.
60’A YAKIN YABAN DOMUZU ARAZİDE GÖRÜNTÜLENDİ
Büyük bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, domuz sürüsünü cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde 60’a yakın yaban domuzunun arazide ilerlediği görüldü.
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