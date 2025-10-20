7 belediye başkanı için 578 sayfalık iddianame: İstenen cezalar belli oldu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı. 7 belediye başkanı ile birlikte 200 şüpheli hakkında 578 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ soruşturmasında 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme’, ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, ‘Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme’ ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Edimin İfasına Fesat Karıştırma’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Özel Belgede Sahtecilik’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Rüşvet Vermek’,‘Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’, ‘Haksız Mal Edinme’ ve ‘Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme’ suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede Aziz İhsan Aktaş’ın; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, 42 farklı fiilden ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, 4 farklı fiilden ‘Edimin İfasına Fesat Karıştırma’, 5 farklı fiilden ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, 21 farklı fiilden ‘Özel Belgede Sahtecilik’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, 10 farklı fiilden ‘Rüşvet Verme’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve ‘Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme’ suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

AKPOLAT'A 8 SUÇLAMA

İddianamede görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara’nın 2 farklı fiilden ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve ‘Rüşvet Alma’ suçlarından cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer’in 2 farklı fiilden ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ ve 2 farklı fiilden ‘Özel Belgede Sahtecilik’ suçlarından cezalandırılması, Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin’in ‘Rüşvet Alma’ suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar’ın ‘Rüşvet Alma’ suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar’ın ‘Rüşvet Alma’ suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ‘Rüşvet Alma’ suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat’ın; ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, 26 farklı fiilden ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, 3 farklı fiilden ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, 19 farklı fiilden ‘Özel Belgede Sahtecilik’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, 4 farklı fiilden ‘Rüşvet Alma’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve ‘Haksız Mal Edinme’ suçlarından cezalandırılması istendi ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konuldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Aziz İhsan Aktaş’ın; 9 farlı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

'ÖRGÜTE ALTIN ÇAĞINI YAŞATTI'

İddianamede, suç örgütüne ait firmalar ihale aldıkça bu firmaların sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği ve bünyesinde barındırdığı yirmiye yakın firmayla gerçek bir mal ve hizmet teminine dayanmayan faturalar düzenleyerek firmalar arası fon akışı sağladığı, bu yolla grup şirketlerini giderek büyüttüğü aktarıldı. Aktaş’ın bir yandan firmalarının ekonomik büyümesini sağlarken, diğer yandan da siyasi karakterlerle ikili ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı kaydedildi. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı, ancak Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra bu yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği belirtildi. Ayrıca 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde ihaleler alarak örgüte adeta ‘altın çağ’ını yaşattığı ifade edildi.

'HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN İHALELERE USULSÜZLÜK'

İddianamede, örgütün, bünyesinde kurulan şirketlerle kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelere usulsüzlük karıştırarak ihaleleri örgüt lehine sonuçlandırdığı ve bu kapsamda haksız maddi çıkar elde ettiği, bu haksız çıkarı belediye başkanları, milletvekilleri ve diğer yönetici/siyasilerle paylaştığı, bu kişilere pay verdiği aktarıldı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun çıkar amaçlı suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten Ertan Yıldız ve İbrahim Bülbüllü’ye, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a (Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde) aldığı ihaleler kapsamında para verdiği, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e yerel seçimler öncesinde para ve araç desteği sağladığı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kullanımına bedelsiz araç verdiği, bu kişiler dışında bazı belediye başkan yardımcılarına da araç ve para desteği sağladığı belirtildi.

DHA