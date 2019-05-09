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  3. 09 Mayıs 2019 09:02

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mardin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen B.T, H.A, A.M.C, C.İ, H.B, S.D, S.B, S.A, S.E, O.Ö, Y.Ö ve R.B gözaltına alındı.

Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

fetö , mardin
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