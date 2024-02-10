8 yıldır aranıyordu... Eski emniyet müdürü gözaltında
FETÖ soruşturmasında aranan eski emniyet müdürü H.İ.Y., Ankara'da gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)
DHA
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