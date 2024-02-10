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8 yıldır aranıyordu... Eski emniyet müdürü gözaltında

8 yıldır aranıyordu... Eski emniyet müdürü gözaltında
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FETÖ soruşturmasında aranan eski emniyet müdürü H.İ.Y., Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 yıldır firari olarak aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü H.İ.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', 'görevi kötüye kullanma' ve 'Türk Ticaret Kanunu'na muhalefet' suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltına alınan H.İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

DHA

Etiketler fetö pdy gözaltı eksi emniyet müdürü
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