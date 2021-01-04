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  3. 04 Ocak 2021 20:21

80 saatlik kısıtlama sonrası ilk mesai bitiminde trafik yoğunluğu

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası ilk mesai bitiminde İstanbul'da trafik yoğunluğu görüldü.

80 saatlik kısıtlama sonrası ilk mesai bitiminde trafik yoğunluğu
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası ilk günün mesai bitimi ile birlikte İstanbul’da akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerine yükseldi.

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