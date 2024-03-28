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81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Firari suçlular için çember daralıyor. 81 ilde 4 gündür devam eden 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-15' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firari yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin 2 bin 797'sinin 5 yıla kadar, 25'inin 5-10 yıl, 18'inin ise 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, yakalananlardan 442'sinin hırsızlık, 250'sinin dolandırıcılık, 103'ünün yağma, 22'sinin adam öldürme, 67'sinin cinsel suçlar, 450'sinin narkotik suçlar, 45'inin terör suçları ve 297'sinin kaçakçılık ve organize suçlardan arandığını ifade etti. 

 

DHA

Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya firari
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