81 ilde ''huzur'' operasyonu: Yüzlerce kişi yakalandı

Ülke genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı huzur operasyonunda 767 aranan şahıs yakalandı, 132 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından yaz aylarının huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

767 KİŞİ YAKALANDI

Ülke genelinde 13 bin 456 karma ekip, 228 dedektör köpek ve 59 bin 595 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 533 bin 821 şahıs kontrol edildi. 767 aranan şahıs yakalanırken, 132 şahıs gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 şahsa idari ve 269 şahsa adli olmak üzere toplam 772 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 253 bin 431 aracın kontrol edildiği uygulamada, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulandı, bin 84 araç trafikten men edildi. 88 aranan araç yakalanırken, 39 bin 789 iş yeri denetlendi. Kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 iş yerine idari, 22 iş yerine ise adli işlem yapıldı. Kontrollerde çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

İHA