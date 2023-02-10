87 saat sonra enkaz altından çıkarılan genç Kadir'e Galatasaray'dan Sürpriz

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, mucizevi haberler de gelmeye devam ediyor. Enkaz altından 87 saat sonra sağ olarak çıkarılan ve Icardi hayranı olan Kadir'e Galatasaray'dan sürpriz geldi.

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından tek yürek olmuş ve yardım çalışmaları için harekete geçmişti. Binlerce gönüllünün akın ettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.

Afet bölgesinde enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan genç Kadir, muayene olduğu hastanede bulunan doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı.

KADİR'E MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusunun imzalı bir formasını istediğini söyleyen Kadir'e müjdeli haber geldi.

Sarı - kırmızılı kulüp, kendilerine gelen bu bilgiyi değerlendireceğini ve Mauro Icardi'nin imzalı formasını genç Kadir'e göndereceğini iletti.

ICARDI'DEN MESAJ VAR

Mauro Icardi de genç Kadir'e sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Instagram'dan "Kadir, umarım yakında görüşürüz. Böylece formamı sana verebilir ve sana kocaman sarılabilirim." yazılı bir paylaşım yaptı.