9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayserimerkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve göz altı kararı verilen 30 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.