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  3. 03 Kasım 2018 11:08

9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütünün TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayserimerkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’nın askeri mahrem yapılanması kapsamında Kayseri İl emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve göz altı kararı verilen 30 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

İHA

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