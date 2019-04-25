9 milyar lira yatırımla 48 yeni cezaevi geliyor

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılına kadar yapılması planlanan 48 cezaevinin toplam büyüklüğü 6 milyon metrekare olacak. Maliyeti ise 9 milyar lirayı aşacak olan cezaevlerinin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 500 bine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevleri ağzına kadar dolmuş durumda. Kapasite artışı için düğmeye basan AKP iktidarı adeta Türkiye’nin dört bir yanını demir parmaklıklarla örüyor.

2006 yılından 2019 yılına kadar geçen 14 yıllık dönemde 166 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Ayrıca mevcut 34 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak toplam 149 bin 588 kişilik kapasite artışına gidildi.

MEVCUT KAPASİTE NE KADAR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Mart 2019 itibariyle Türkiye'de; 313 kapalı, 75 açık, 9 kadın kapalı, 8 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 5 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 396 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 220 bin 8 kişi.

CEZAEVLERİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2017 yılına ait. Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre cezaevinde bulunan kişi sayısı yüzde 15.7 artarak 232 bin 340 oldu. Ceza infaz kurumlarının nüfusunun yüzde 65.9’unu hükümlüler, yüzde 34.1’ini ise tutuklular oluşturdu.

2018 yılı Kasım ayında Meclis’te bir soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunuyor. Bunların 202 bin 434’ü hükümlü, 57 bin 710’u ise tutuklu.

YENİ 48 CEZAEVİ İNŞA EDİLİYOR

Adalet Bakanlığı'nın mevcut kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, yeni cezaevi inşaatlarına hız verdi. 2018 yılında 500 bin metrekare büyüklüğünde toplam 11 cezaevini açan Adalet Bakanlığı 2021 yılına kadar 48 cezaevinin yapımını tamamlamayı hedefliyor.

SÖZCÜ'nün ulaştığı verilere göre toplam maliyeti 9 milyar lirayı bulan cezaevleri yurdun dört bir yanına inşa edilecek. En büyüğü 426 bin metrekare ile Aksaray'da bulunan cezaevlerinin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 500 bin kişiye ulaşması bekleniyor. İşte yeni inşa edilen 48 cezaevinin büyüklüğü ve maliyeti: