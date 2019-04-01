AA İmamoğlu'nun zaferini İngilizce duyurdu!

Yerel seçimde veri akışını dün gece 23:20'de kesen Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi oylarını %98'de durdurmuş, YSK'nın CHP oylarının önde olduğunu açıklamasına rağmen oy oranlarını güncellememiş; konuyla ilgili net bir açıklama da yapmamıştı.

AA, Türkçe sayfalarında hala AKP'nin önde olduğunu gösterirken İngilizce yayın yaptığı Twitter sayfasında CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu duyurdu. Ajans haberi Breking News olarak duyurdu.

Türkçe hesapta ise herhangi bir paylaşım yapılmadı.