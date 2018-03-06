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  3. 06 Mart 2018 15:00

ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart

ABD'nin Ankara Büyükelçiği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası binasına asılan dev pankart dikkat çekti.

ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay-yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay-yıldızlı dev afiş astı. Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

DHA

pankart , abd büyükelçiliği
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