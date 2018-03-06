ABD Büyükelçiliği'nin karşısına dikkat çeken pankart

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay-yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti.
Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay-yıldızlı dev afiş astı. Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye, teröre geçit vermez, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.
DHA