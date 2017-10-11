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  3. 11 Ekim 2017 13:08

ABD Büyükelçisi'nden skandal iddiaya cevap

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, hakkında gözaltı kararı çıkarılan konsolosluk çalışanıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

ABD Büyükelçisi'nden skandal iddiaya cevap
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, elçilik rezidansında diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ardından bir Türk görevlinin daha gözaltına alınmamak için konsoloslukta saklandığı iddiasına yanıt veren Bass, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" dedi.

"DİĞER ÇALIŞANLARIMIZI RİSKE ATMAMAK İÇİN BU KARARI ALDIK"

Vize başvurularının askıya alınması konusunda da açıklamalarda bulunan Bass, "Diğer çalışanlarımızı riske atmamak için bu kararı aldık" dedi. 

"ABD HÜKÜMETİ TARAFINDAN ALINMIŞ BİR KARAR"

"Bu ABD hükümeti tarafından alınmış bir karar" ifadesini kullanan Bass, "Terörizm ciddi bir suçlama, kanıtları bilmek istiyoruz" dedi. 

Bu hafta sonu Türkiye'den ayrılacağını belirten Bass, "Bağımsız bir Kürt devletini desteklemiyoruz" ifadesini kullandı. 

"TÜRK HÜKÜMETİ İLE İLETİŞİME GEÇME NİYETİMİZ SÜRÜYOR"

"İki taraf olması gerektiği biçimde iletişimde içinde değil" diyen Bass, "Türk hükümeti ile iletişime geçme niyetimiz sürüyor" ifadesini kullandı.


Ayrıntılar birazdan...

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